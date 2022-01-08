Самым распространенным симптомом «омикрона» оказался насморк

Симптомы омикрон-штамма коронавируса часто напоминают ОРВИ. Об этом заявила доктор Клэр Стивс из Великобритании.

По ее словам, новый штамм более заразный в сравнении с другими вариантами вируса, но при этом он вызывает менее тяжелые симптомы.

Как сообщил MedikForum, самыми распространенным признаком «омикрона» являются головная боль, насморк и боль в горле. Зараженные новым штаммом пациенты также жалуются на сильную усталость, повышенную температура, «туман» в мозге, ломоту в теле и ночную потливость.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач-иммунолог Владислав Жемчугов считает неизбежным распространение штамма коронавируса «омикрон» в России, но тяжелых последствий не будет. При этом волна заболеваемости новым штаммом не будет сильной, но «омикрон» может вытеснить предыдущие варианты коронавируса.