Субботним утром Петербург свободен от пробок: 1 балл

Субботним утром Петербург свободен от пробок: 1 балл
Дорожная ситуация утром 8 января. Фото: скриншот Яндекс.Пробки

Утром субботы, 8 января, дороги Санкт-Петербурга свободны от пробок, горожане отдыхают дома после празднования Рождества.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», после 10:00 заторы увеличатся на балл. До 13:00 дорожная ситуация не изменится.

В центре города все дороги окрашены в «зеленый». Пробка собралась на Московском шоссе на пересечении с Дунайским проспектом окрасился в «красный».

Небольшие заторы также наблюдаются у Московского вокзала, на Садовой улице, проспекте Энгельса, набережной Обводного канала, Кутузовской набережной, Большой Пушкарской улице, проспекте Энергетиков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прошедшая ночь в Петербурге была самой холодной с начала января. Сегодня же в городе ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, во второй половине дня пройдет небольшой снег. Температура воздуха в городе составит -8…-10 градусов, по Ленобласти столбики термометров покажут -7…-12.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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