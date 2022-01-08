«Больше отдыхать — и все»: Гинцбург дал рекомендации привившимся подросткам

Чтобы вакцинация от коронавирусной инфекции подростков дала большое количество антител и перенеслась хорошо, необходимо соблюдать определенные правила. Об этом рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Не так давно в России зарегистрировали препарат для вакцинации детей от коронавируса. По словам инфекциониста, рекомендации для несовершеннолетних подростков такие же, что и для взрослых. Одно из них — не допускать больших физических нагрузок в первые один-два дня после вакцинации.

«Пожалеть себя и немного больше дать энергии иммунной системе. Больше отдыхать – и все», — приводит слова Гинцбурга PRIMPRESS.

Напомним, 24 ноября Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник М». Она будет применяться для профилактики новой коронавирусной инфекции у подростков 12-17 лет. Подростковая вакцина от ковида, как и «Спутник V», является двухкомпонентной, прививки ставят с перерывом в три недели.

Детям до 15 лет профилактические прививки будут проводиться с информированного добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних, детям старше 15 лет – с согласия самого несовершеннолетнего.

Вакцинация поможет избежать или самого коронавируса или тяжелого течения болезни у детей, у которых тоже встречаются неблагоприятные исходы из-за коронавируса. В Петербурге уже начали готовить медицинские учреждения для вакцинации подростков.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в первую очередь необходимо привить от коронавируса детей с тяжелыми патологиями, а также тех, кто в большей степени контактирует с общественной сферой. При этом специалисты подчеркивают, что вакцинация детей — это ответственность родителей и желание их защитить от возможных последствий заболевания.