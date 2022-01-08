«Больше отдыхать — и все»: Гинцбург дал рекомендации привившимся подросткам

&#171;Больше отдыхать &#8212; и все&#187;: Гинцбург дал рекомендации привившимся подросткам
Первые несколько дней после прививки необходимо избегать физических нагрузок. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Чтобы вакцинация от коронавирусной инфекции подростков дала большое количество антител и перенеслась хорошо, необходимо соблюдать определенные правила. Об этом рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Не так давно в России зарегистрировали препарат для вакцинации детей от коронавируса. По словам инфекциониста, рекомендации для несовершеннолетних подростков такие же, что и для взрослых. Одно из них — не допускать больших физических нагрузок в первые один-два дня после вакцинации.

«Пожалеть себя и немного больше дать энергии иммунной системе. Больше отдыхать – и все», — приводит слова Гинцбурга PRIMPRESS.

Напомним, 24 ноября Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник М». Она будет применяться для профилактики новой коронавирусной инфекции у подростков 12-17 лет. Подростковая вакцина от ковида, как и «Спутник V», является двухкомпонентной, прививки ставят с перерывом в три недели.

Детям до 15 лет профилактические прививки будут проводиться с информированного добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних, детям старше 15 лет – с согласия самого несовершеннолетнего.

Вакцинация поможет избежать или самого коронавируса или тяжелого течения болезни у детей, у которых тоже встречаются неблагоприятные исходы из-за коронавируса. В Петербурге уже начали готовить медицинские учреждения для вакцинации подростков.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в первую очередь необходимо привить от коронавируса детей с тяжелыми патологиями, а также тех, кто в большей степени контактирует с общественной сферой. При этом специалисты подчеркивают, что вакцинация детей — это ответственность родителей и желание их защитить от возможных последствий заболевания.

вакцинация подростков гинцбург коронавирусная пандемия


 

Новости партнеров
Опасные шутки: ведущая
Опасные шутки: ведущая "Первого" заявила, что Ургант её "домогался"
Песков:
Песков: "Наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы"
Скончался герой мемов, второй брат-близнец Игорь Богданов
Скончался герой мемов, второй брат-близнец Игорь Богданов
В Казахстане отключили все мобильные сети
В Казахстане отключили все мобильные сети
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Больше отдыхать — и все»: Гинцбург дал рекомендации ...
Названы фрукты, снижающие уровень холестерина
Субботним утром Петербург свободен от пробок: 1 балл
Экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана подозревается в госизмене
Спасатели нашли четверых человек, заблудившихся в лесу в Приозерском районе
Гинцбург не исключил положительный тест на COVID после назальной вакцины
Самым распространенным симптомом «омикрона» оказался насморк
Крыша частного дома полтора часа полыхала в Колпинском районе