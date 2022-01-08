Новый маршрут № 207 соединит Кронштадт с «Проспектом Просвещения» уже в апреле

Новый маршрут № 207 соединит Кронштадт с "Проспектом Просвещения" уже в апреле. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Новый маршрут № 207 соединит Кронштадт с "Проспектом Просвещения" уже в апреле. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

От Кронштадта до станции метро «Проспект Просвещения» можно будет доехать на новом автобусе № 207 уже с апреля 2022 года.

Новый маршрут создан с целью создания замены коммерческой маршрутки К-407. В пресс-службе Комитета по транспорту отмечают, что новые автобусы смогу вмещать в себя до 50 пассажиров.

Для оплаты проезда в автобусе будут приниматься все виды проездных билетов. Стоимость проезда при оплате электронным кошельком, записанным на карту «Подорожник», составит 40 рублей. По «гостевому тарифу» стоимость проезда составит 60 рублей.

Маршрут № 207 будет продлён до диспетчерской станции на улице Жени Егоровой до станции метро «Проспект Просвещения», что объясняется возможностью водителям отдохнуть между рейсами.

Автобусы будут курсировать с 5:30 до 23:00, интервалы движения 13 минут в часы пиковых перевозок и 15-18 минут в обычные дни.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 15 июля автобус № 206 заменит маршрутку К-6. Он будет курсировать по дороге, соединяющей жилые массивы со станциями метро «Новочеркасская» и «Академическая». В выходные интервалы маршрута № 206 составят 15 минут в дневное время и 18-20 минут утром и вечером.