Россияне могут получить налоговый вычет до 15 600 рублей за занятия в фитнес-клубах

С 1 января 2022 года вступил в силу новый закон, благодаря которому россияне могут получить налоговый вычет за занятия спортом в фитнес-клубах и бассейнах. Максимальный размер налогового вычета составит 15 600 рублей.

Для получения «спортивного» налогового вычета российскому гражданину, который платит НДФЛ, нужно будет предъявить документы, подтверждающие оплату занятий в фитнес-клубах или бассейнов. Подойдет чек или копия договора. На получение налогового вычета могут претендовать и родители детей, занимающихся спортом.

Чтобы получить вычет, необходимо обратиться в налоговую инспекцию или подать заявление работодателю, который сможет временно перестать удерживать 13% дохода, пока не будет исчерпана сумма вычета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что некоторым молодым россиянам выплатят по 10 000 рублей в 2022 году.