«Роскосмос» оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землей

&#171;Роскосмос&#187; оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землей
Вероятность столкновения очень и очень мала. Фото: Роскосмос

В «Роскосмосе» заявили, что вероятность столкновения астероида Апофис с Землей ничтожно мала.

Об этом сообщается в телеграм-канале корпорации. В сообщении говорится, что в минувшем году ученые Института прикладной математики передали в «Роскосмос» почти 5,8 тысячи измерений по трем десяткам комет и сотне астероидов, а том числе астероиду Апофис.

«Результаты наблюдений уточнили параметры его орбитального движения. Это повысило достоверность долгосрочных прогнозов его сближений с Землей. Результат: вероятность столкновения очень и очень мала», — сообщает «Роскосмос».

Также ученые обнаружили новый астероид 2021 UL17, сближающийся с Землей. Предварительные расчеты показали, что опасное сближение произойдет 5 апреля 2095 года, но вероятность столкновения оценивается в 0,02%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в МЧС России предупредили о приближении к Земле 30-тонно астероида.

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