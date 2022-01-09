Рождественские морозы сменились потеплением в Петербурге, ситуация на дорогах осложняется

Погоду в Петербурге в последний день новогодних каникул формирует теплый атмосферный фронт, не обошлось без осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус на своей странице в в Facebook.

Температура воздуха в городе в воскресенье, 9 января, составляет минус четыре градуса. Теплый атмосферный фронт закроет небо плотными облаками, вызовет снег и повысит показания термометров.

В случае обильных осадков Северной столице грозит очередной транспортный коллапс, так как улицы и дворы чистят всего около 400 единиц спецтехники, свидетельствует интерактивная карта на сайте Смольного. Судя по предыдущему опыту, это недостаточное количество машин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «уборка» снега и мусора в Петербурге обернулась возбуждением более 50 административных дел. Больше всего проблем возникло с уборкой снега с крыш в процентном соотношении 37% и невывоз мусора с контейнерных площадок в 20% случаев. В итоге нарушители должны будут заплатить в сумме 6,4 млн рублей.