До конца января закрывается движение трамваев по улице Коллонтай

До конца января закрывается движение трамваев по улице Коллонтай
До конца января закрывается движение трамваев по улице Коллонтай. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

В Санкт- Петербурге с 10 по 31 января движение трамваев по улице Коллонтай будет остановлено.

Ограничения вводятся в связи с ремонтом трамвайных путей. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Отмечается, что работы будут проводиться в рамках программы модернизации инфраструктуры городского электротранспорта. Трамваи под номерами 10, 27, 65 будут направлены в объезд участка, на котором будут вестись работы, по улице Дыбенко и Дальневосточному проспекту.

На время ремонтных работ будет организован временный автобусный маршрут № 4М по трассе «Проспект Солидарности — улица Коллонтай — Дальневосточный проспект — метро «Новочеркасская». Интервал движения между автобусами будет составлять 12-13 минут в часы «пик» и 20 минут в обычное время.

Также на маршрут №33 выйдут дополнительные троллейбусы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что уже с апреля от Кронштадта до станции метро «Проспект Просвещения» можно будет доехать на новом автобусе № 207.

комитет по транспорту ленобласть новости СПб ремонт трамвайных путей улица коллонтай


 

Новости партнеров
Россияне
Россияне "обиделись" на британского журналиста из-за его материала про Новый год
Петербург превращается в заваленный мусором Неаполь 2007 года
Петербург превращается в заваленный мусором Неаполь 2007 года
Павел Глоба перечислил знаки зодиака, от которых в 2022 году отвернется удача
Павел Глоба перечислил знаки зодиака, от которых в 2022 году отвернется удача
Куркума способна убивать раковые клетки
Куркума способна убивать раковые клетки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
До конца января закрывается движение трамваев по улице Коллонтай
За рождение первого ребенка в России теперь можно получить более 500 тысяч рублей
Комитет безопасности Киргизии призвал освободить задержанного в Казахстане ...
В 2022 году на поддержку малого бизнеса в Петербурге перечислят более 295 ...
С 9 января в регионах России ОСАГО стало дороже
Большинство российских компаний намерены поднять зарплаты в 2022 году
Названа зарплата, необходимая для получения ипотеки в 2022 году
Депутат Госдумы: каждого россиянина обворовывают на миллион в год