До конца января закрывается движение трамваев по улице Коллонтай

До конца января закрывается движение трамваев по улице Коллонтай. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

До конца января закрывается движение трамваев по улице Коллонтай. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

В Санкт- Петербурге с 10 по 31 января движение трамваев по улице Коллонтай будет остановлено.

Ограничения вводятся в связи с ремонтом трамвайных путей. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Отмечается, что работы будут проводиться в рамках программы модернизации инфраструктуры городского электротранспорта. Трамваи под номерами 10, 27, 65 будут направлены в объезд участка, на котором будут вестись работы, по улице Дыбенко и Дальневосточному проспекту.

На время ремонтных работ будет организован временный автобусный маршрут № 4М по трассе «Проспект Солидарности — улица Коллонтай — Дальневосточный проспект — метро «Новочеркасская». Интервал движения между автобусами будет составлять 12-13 минут в часы «пик» и 20 минут в обычное время.

Также на маршрут №33 выйдут дополнительные троллейбусы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что уже с апреля от Кронштадта до станции метро «Проспект Просвещения» можно будет доехать на новом автобусе № 207.