Проживание за границей привлекает петербургских чиновников больше, чем жизнь в России

Большая часть петербургских чиновников была бы не против уехать жить за границу.
Предпочли бы выехать за пределы России для дальнейшей жизни не только молодые представители петербургской власти, но и опытные с большим стажем. Об это рассказал Telegram-канал «Площадь Восстания».
Исследование было проведено среди чиновников Администрации Санкт-Петербурга. Голосование было закрытым, и по его результатам выяснилось, что больше половины хотели бы покинуть страну и отправиться за границу.
Отмечается, что на настоящий момент в статистике по количеству задействованных в штате Смольного работников числятся 8 тысяч сотрудников, среди которых 63% желают эмигрировать из РФ.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что чиновникам могут запретить выезжать за границу России в период праздников по случаю Нового года для развития внутреннего туризма.