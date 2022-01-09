Проживание за границей привлекает петербургских чиновников больше, чем жизнь в России

Проживание за границей привлекает петербургских чиновников больше, чем жизнь в России
Проживание за границей привлекает петербургских чиновников больше, чем жизнь в России. Фото: Baltphoto

Большая часть петербургских чиновников была бы не против уехать жить за границу.

Предпочли бы выехать за пределы России для дальнейшей жизни не только молодые представители петербургской власти, но и опытные с большим стажем. Об это рассказал Telegram-канал «Площадь Восстания».

Исследование было проведено среди чиновников Администрации Санкт-Петербурга. Голосование было закрытым, и по его результатам выяснилось, что больше половины хотели бы покинуть страну и отправиться за границу.

Отмечается, что на настоящий момент в статистике по количеству задействованных в штате Смольного работников числятся 8 тысяч сотрудников, среди которых 63% желают эмигрировать из РФ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что чиновникам могут запретить выезжать за границу России в период праздников по случаю Нового года для развития внутреннего туризма.

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