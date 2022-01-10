Ученый-вирусолог рассказал для кого особо опасен омикрон-штамм

Ученый-вирусолог рассказал для кого особо опасен омикрон-штамм
Ученый-вирусолог рассказал для кого особо опасен омикрон-штамм. Фото: сайт Роспотребнадзора

Китайский ученый-вирусолог напомнил, что омикрон-штамм коронавируса до сих пор является смертельно опасным. Наибольшую угрозу инфекция представляет для людей со слабым иммунитетом.

Другие оценки нового штамма коронавируса для ученого-вирусолога из Китая Чжан Вэньхуна кажутся сомнительными. Об этом сообщает Global Times.

Омикрон-штамм особенно опасен для людей со слабой или ослабленной иммунной системой, отмечает эксперт. Сравнение штамма с «тяжелым вариантом простуды» не допустимо.

Также специалист рассказал, в каком случае будет восстановлено сообщение между странами. Ограничительные барьеры будут сняты тогда, когда у людей появится коллективный иммунитет, утверждает Вэньхун. Для этого гражданам необходимо проходить процедуру вакцинации.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что выявленный недавно штамм «омикрон» намного активнее поражает детей, чем другие варианты коронавируса. В некоторых случаях заболевшие этим штаммом дети сталкиваются с появлением необычной сыпи.

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