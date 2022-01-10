Доиндексацию пенсий могут выполнить уже в феврале

Пенсионные выплаты могут быть дополнительно проиндексированы в феврале этого года. Фото: Pixabay

Пенсионные выплаты могут быть дополнительно проиндексированы в феврале этого года. Фото: Pixabay

Пенсии россиян могут быть дополнительно проиндексированы в феврале 2022 года.

Страховые выплаты пенсионерам были проиндексированы на 5,9%, однако инфляция в стране достигла более 8%.

Если не будет проведена дополнительная индексация пенсий до уровня реальной инфляции, то увеличение выплат по старости может быть в отрицательном диапазоне.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать меры для того, чтобы увеличить пенсии до уровня реальной инфляции, сообщает PensNews.

Пенсии могут быть дополнительно проиндексированы в феврале этого года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для того, чтобы добиться индексации пенсий, работающие пожилые люди увольняются, а затем через несколько месяцев снова трудоустраиваются. За это время ПФР проводит перерасчет выплат и назначает пенсионеру прибавку к пенсии.