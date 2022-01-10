Роспотребнадзор: дети начали массово заболевать коронавирусом

По словам эксперта Роспотребнадзора, у малышей, как симптом, могут появиться «ковидные пальцы».

О широком распространении СOVID среди детей рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Татьяна Руженцова в эфире телеканала «Россия 1».

Руженцова связывает это с низким уровнем иммунитета от коронавируса у несовершеннолетних. Болезнь может выражаться респираторными симптомами, а также «ковидными пальцами». Последнее — это такое осложнение, которое напоминает обморожение. Так считает член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Специалист добавил, что в тяжелой форме заболевание протекает у детей до года, а также у детей с хроническими или врожденными заболеваниями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач Оксана Романова рассказала о необычном симптоме, который появляется у детей, зараженных омикрон-штаммом коронавируса.