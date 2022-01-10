У детей начинаются проблемы со спиной из-за дистанционки

У детей начинаются проблемы со спиной из-за дистанционки
Школьники много времени проводят сидя за столом. Фото: unsplash

По словам врача, обучение в пределах своего дома не так уж и безопасно для школьников.

О мышечном дисбалансе у детей заявил доктор медицинских наук, профессор Сергей Колесов РИА Новости.

По словам специалиста, в связи с пандемией коронавируса становится все больше детей с мышечными болями в спине. Виной всему удаленное образование, ведь обучающиеся очень мало двигаются.

Для того, чтобы избежать проблем со спиной, важно систематически делать зарядку, включающую базовый комплекс упражнений.

Для тонуса мышц стоит делать отжимания, приседания, наклоны и подтягивания. Не стоит забывать и о волейболе, баскетболе, лыжах, плаванье и коньках.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре заявили, что дети начали массово заболевать коронавирусом. У малышей, как симптом, могут появиться «ковидные пальцы».

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У детей начинаются проблемы со спиной из-за дистанционки
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