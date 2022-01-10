В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости коронавирусом после праздников

В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости коронавирусом после праздников
Фото сделаны на шестые сутки после инфицирования коронавирусом. Фото: сайт Роспотребнадзора

Руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов предположил, что к концу новогодних выходных в России возможен рост числа заражений коронавирусом из-за распространения штамма «омикрон».

«К концу праздников, может быть, сразу после них у нас может случиться подъем заболеваемости, обусловленный распространением нового штамма «омикрон»», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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