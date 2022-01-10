В январе некоторые пенсионеры получат 15-25 тыс. рублей

Некоторых российских пенсионеров в январе 2022 года ждет выплата в размере от 15 до 25 тыс. рублей. Однако претендовать на нее смогут не все.

Эксперты назвали условия, при которых пожилые люди смогут получить единовременные выплаты в размере 15-25 тыс. рублей, сообщает PensNews.

Среди них: наличие прописки гражданина на территории Петербурга или в Ленобласти, а также достижение пенсионером 90-летнего возраста.

При этом подавать заявление на получение такой выплаты не нужно, она будет начисляться автоматически.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для того, чтобы добиться индексации пенсий, работающие пожилые люди увольняются, а затем через несколько месяцев снова трудоустраиваются. За это время ПФР проводит перерасчет выплат и назначает пенсионеру прибавку к пенсии.