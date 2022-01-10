После зимних каникул на удаленку из-за COVID перевели два петербургских класса в школах

Два класса в школах Северной столицы не вышли на очное обучение в первый рабочий день 2022 года. Всему виной распространение коронавируса.

Напомним, что с понедельника, 10 января, школьники должны были выйти после зимних каникул. Однако два класса так и остались сидеть дома. Детей перевели на дистанционное обучение в связи с выявленными случаями новой коронавирусной инфекции и распространения ОРВИ. 0,1% от общего числа классов в городе. Об этом сообщает пресс-службе городского комитета по образованию.

При этом, учатся онлайн, по заявлению родителей, 1 495 детей, это 0,27% от общего числа обучающихся.

Отметается, что на карантин также закрыли четыре группы в трех детских садах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в Роспотребнадзоре заявили, что дети начали массово заболевать коронавирусом.