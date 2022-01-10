Стало известно, что успел сделать петербургский парламент 7-ого созыва за 100 дней

Стало известно, что успел сделать петербургский парламент 7-ого созыва за 100 дней
Прошло 100 дней работы петербургского парламента седьмого созыва. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Депутаты Законодательного Собрания седьмого созыва рассмотрели и приняли более 100 нормативных актов за 100 дней.

Парламентарии одобрили меры поддержки граждан «серебряного возраста», продлили полномочия городской администрации в сфере адресной социальной поддержки горожан в условиях пандемии коронавируса, также был одобрен закон о расширении парка Малиновка, парламентарии приняли закон о дополнительных мерах поддержки ряда отраслей бизнеса, а также стимулировании экономической активности в Петербурге.

Помимо прочего, от налога на имущество освободили социальные, медицинские, культурные и спортивные объекты недвижимости.

Также впервые в истории петербургского парламента перешли на открытое поименное голосование в качестве основного способа принятия решений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что началась игра по новым правилам. 2022 вносит изменения в выплаты, долги и налоги россиян.

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