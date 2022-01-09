Игра по новым правилам: 2022 вносит изменения в выплаты, долги и налоги россиян

​​В 2022 году вступает в силу ряд нововведений для жителей России. В первую очередь они коснулись пенсионных выплат, налогов, долгов и сбора данных о гражданах.

Уже начиная с января текущего года россиянам нужно будет приспосабливаться к новым правилам, по которым будет осуществляться получение больничного листа. Теперь его можно будет получить только в электронном виде. Оплата при это будет происходить автоматически из ФСС, писать заявление на эту операцию больше не потребуется.

Теперь о страховых пенсиях. Для граждан по старости в 2022 году она должна составить более 18 500 рублей. К 2024 году ее сумма может увеличиться до 20 тысяч рублей. Об увеличении пенсионных выплат, положенных неработающим пенсионерам, заявила лен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она отметила, что пенсии могут быть увеличены еще больше, если вырастет объем страховых взносов, которые перечисляются в ПФР.

Данные о гражданах с 2022 года будут собираться объединением Единого федерального информационного регистра. В нем будут собраны данные всех ведомств, в том числе загсов и остальных реестров. Заполнением и сбором информации будет заниматься ФНС. Планируется, что регистр объединят с Единой биометрической базой данных. Есть предположение, что участие в сборе данных для Единого регистра будет принимать и Центробанк, но регулятор не подтвердил эту информацию.

С 2022 года изменения также коснуться и выплат с дохода по депозитам. Чтобы оплатить новый налог, нужно обратить внимание на специальное уведомлением от ФНС до 1 декабря 2022 года. В некоторых регионах переоценена кадастровая стоимость жилья. Она влияет на размер налога на имущество.

Для жителей России с задолженностями с 2022 года на счету доступна сумма 13 793 рубля, которая является прожиточным минимумом. Ее нельзя трогать приставам. Для этого должники должны предоставить соответствующее заявление в ФССП после 1 февраля, когда закон вступит в силу.

С 2022 года начинает действовать закон о необязательном техосмотре для некоторых групп автомобилистов, но при этом сотрудники ГИБДД могут провести осмотр транспортного средства, а также потребовать заезда на стационарный пункт для более детального осмотра.

С нового года года экстренный номер 112 стал общероссийским. Теперь по нему можно звонить и в организации, осуществляющие водо- теплоснабжение и субъекты электроэнергетики.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России могут пересмотреть итоги пенсионной реформы в связи с бунтами граждан в Казахстане.