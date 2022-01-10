Юрист рассказала, за что россиян могут лишить детских пособий

Юрист рассказала, за что россиян могут лишить детских пособий
Проценты по депозитам также могут стать преградой для получения пособий на ребенка от 3 до 7 лет. Фото: Pixabay

Наличие вкладов у россиян может стать причиной лишения детских пособий, предупредила кандидат юридических наук Ирина Сивакова.

Как пишет портал «Юридические тонкости», государство может лишить детских пособий малообеспеченную семью с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, если она получает проценты по банковским вкладам на сумму свыше одного прожиточного минимума.

По словам юриста, что с каждым годом в стране появляется все больше различных льгот, поэтому россиянам, которые хотят их получить, стоит быть очень внимательными при обретении дополнительных доходов.

Сивакова объяснила, проценты по депозитам также могут стать преградой для получения пособий на ребенка от 3 до 7 лет и субсидий на оплату ЖКХ.

Она добавила, что органы социальной защиты всегда проверяют наличие вкладов у граждан, обращающихся к ним за материальной поддержкой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уже в апреле вырастут социальные пенсии на 7,7%.

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