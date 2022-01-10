В России коронавирусом за сутки заразились почти 16 тыс. человек

За последние сутки в Российской Федерации коронавирус подтвердился еще у 15 830 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в понедельник, 10 января.

За минувшие 24 часа от коронавируса и его последствий умерло 741 граждан России. В Москве жертвами вируса стали 70 человек, в Петербурге — 62, а в Московской области — 42.

В общей сложности в стране за все время пандемии скончались 316 904 россиянина.

Всего в России зафиксировано 10 млн 666 тыс. 679 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов предположил, что к концу новогодних выходных в России возможен рост числа заражений коронавирусом из-за распространения штамма «омикрон».