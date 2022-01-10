Россиянам рассказали о всех длинных выходных в 2022 году

В наступившем году жителей России ждут еще несколько длинных выходных. После новогодних праздников у россиян осталось еще пять мини-отпусков.

В 2020 году многие праздники выпадают на выходные дни или рядом с ними, что создаст эффект длинных выходных даже там, где они не планируются. А некоторые праздничные дни специально удлинят за счет переноса дат.

Первые такие выходные будут приурочены к 8 марта. В этом году праздник выпадает на вторник, поэтому отдохнуть можно будет с 6 по 8 марта включительно, но суббота 5 марта будет рабочей.

По четыре нерабочих дня подряд ждут граждан на майских праздниках: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Это связано с тем, что 1 и 2 января в этом году выпали на выходные, поэтому власти решили перенести их на 3 и 10 мая.

Кроме того, длинные выходные ожидаются с 11 по 13 июня (День России) и с 4 по 6 ноября (День народного единства).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после новогодних праздников на продукты в России придется потратить на 25% больше.