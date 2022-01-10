Россиянам рассказали о всех длинных выходных в 2022 году

Россиянам рассказали о всех длинных выходных в 2022 году
По четыре нерабочих дня подряд ждут граждан на майских праздниках. Фото: pexels

В наступившем году жителей России ждут еще несколько длинных выходных. После новогодних праздников у россиян осталось еще пять мини-отпусков.

В 2020 году многие праздники выпадают на выходные дни или рядом с ними, что создаст эффект длинных выходных даже там, где они не планируются. А некоторые праздничные дни специально удлинят за счет переноса дат.

Первые такие выходные будут приурочены к 8 марта. В этом году праздник выпадает на вторник, поэтому отдохнуть можно будет с 6 по 8 марта включительно, но суббота 5 марта будет рабочей.

По четыре нерабочих дня подряд ждут граждан на майских праздниках: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Это связано с тем, что 1 и 2 января в этом году выпали на выходные, поэтому власти решили перенести их на 3 и 10 мая.

Кроме того, длинные выходные ожидаются с 11 по 13 июня (День России) и с 4 по 6 ноября (День народного единства).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после новогодних праздников на продукты в России придется потратить на 25% больше.

2022 длинные выходные нерабочие дни праздники


 

Новости партнеров
Беспорядки не затихают: миротворцы ОДКБ, погибшие и пострадавшие в Казахстане
Беспорядки не затихают: миротворцы ОДКБ, погибшие и пострадавшие в Казахстане
Жителей Ленобласти предупредили о сложной обстановке на дорогах из-за гололедицы и снега
Жителей Ленобласти предупредили о сложной обстановке на дорогах из-за гололедицы и снега
Президент Казахстана Токаев заявил, что под Алма-Атой ведется бой с участием ВДВ
Президент Казахстана Токаев заявил, что под Алма-Атой ведется бой с участием ВДВ
Россияне
Россияне "обиделись" на британского журналиста из-за его материала про Новый год
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянам рассказали о всех длинных выходных в 2022 году
Петербуржцев предупредили о «желтом» уровне опасности из-за погодных условий
Должников оставят без льгот, а семьи с детьми получат больше денег: какие ...
Курс доллара взлетит в небо: экономист озвучил, когда подорожает валюта
На Большой Пушкарской безобразничала женщина: очевидцы вызвали оперативников
Сергей Шнуров стал самым популярным музыкантом по итогам 2021 года в Петербурге
В Курортном районе мужчина угрожал убийством любимой
Новый подарок от Сбербанка: 4000 рублей каждому