Пенсии, налоги и взыскания долгов: новые законы 2022 года

Начало нового года в России ознаменовано нововведениями, которые коснутся различных сторон жизни граждан.

Так, больничные листы нетрудоспособности теперь будут выдаваться только в электронной форме. Оплата больничных перейдет в автоматический режим. Без предварительного заявления деньги будут перечисляться непосредственно из Фонда социального страхования.

Введенные ранее в отдельных регионах тестовые проверки по выдаче электронных больничных показали некоторые проблемы новой системы. По возможности, все сложные моменты были исправлены.

Новый год обещает максимальный рост страховых пенсий по старости до 18 500 рублей. И это еще не предел. Рост зарплат в стране повлечет за собой увеличение страховых накоплений, отчисляемых в Пенсионный фонд. Это отразится на еще большем увеличении страховых пенсий. Пока планируется увеличить размер минимальных выплат пенсионерам до 20 000 рублей в 2024 году. Такое мнение высказала Светлана Бессараб, член комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов.

С января 2022 года начал действовать Единый федеральный информационный регистр. Там будут фиксироваться и накапливаться все данные о населении России. Заниматься сбором данных будет в основном ФНС. Так же информация будет поступать из ЗАГСов, паспортных столов и других ведомств. В будущем планируется объединение поступающей информации с Единой биометрической базой данных.

В налогообложении есть изменения относительно выплат по доходам с депозитов. Специальное уведомление ФНС устанавливает срок погашения налога до 1 декабря 2022 года. Также в отдельных регионах произошли изменения кадастровой стоимости жилья. Это отразится на размере имущественного налога. Так, в Москве, налог на имущество в этом году вырастет в среднем на 21,4%

С 1 февраля вступает в силу закон о должниках. Теперь судебные приставы обязаны оставлять на счетах граждан, обремененных долгами, сумму в 13 793 рубля, что составляет прожиточный минимум. Должникам необходимо обратиться с соответствующим заявлением в местные отделения ФССП после вступления закона в силу.

Кроме того, с этого года требования по прохождению ТО для автовладельцев не являются строгими и касаются не всех граждан. Однако представители ГИБДД имеют право оценивать техническое состояние транспортного средства или потребовать пройти техосмотр в стационарном пункте. По мнению экспертов, гораздо дешевле будет пройти техосмотр добровольно и заблаговременно.

С января этого года по номеру 112 можно будет вызвать не только экстренные службы. Теперь к этому номеру привязаны все организации, отвечающие за теплосети, водо- и электроснабжение. Этот номер действует по всей России.