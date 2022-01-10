Актер Леонид Куравлев попал в реанимацию

Актер Леонид Куравлев попал в реанимацию
Леонид Куравлев попал в больницу. Фото: скрин из фильма

Российского актера Леонида Куравлева госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Артист был госпитализирован в больницу в Коммунарке накануне Рождества с симптомами COVID-19. Тест не подтвердил опасения. Куравлев испытывал недомогание из-за затрудненного дыхания.

Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на словам сына артиста Василия, тестирование на коронавирус дало отрицательный.

Леонид Куравлев сыграл в таких фильмах, как «Живет такой парень», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Из Лебяжьего сообщают» и др. Звание народного артиста он получил в 1977 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что совсем недавно коронавирус перенес ведущий Дмитрий Шепелев. В ноябре 2021 года он рассказал, что его заразил человек, который путешествовал с поддельным сертификатом. Ведущий заметил симптомы заражения спустя пять дней после заражения. Болезнь протекла в мягкой форме. На несколько дней Шепелев лишился вкусов и запахов.

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