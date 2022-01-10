В Минздраве назвали виновных в мутациях омикрон-штамма COVID

В Минздраве назвали виновных в мутациях омикрон-штамма COVID
Возможность к мутации омикрон-штамм коронавируса получает за счёт непривитого населения, заявила специалист. Фото: сайт Роспотребнадзора

Мутации «омикрон»-штамма коронавируса связаны с долей невакцинированного населения. Об этом заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

По ее словам, большой процент непривитого населения дает возможность штамму вируса мутировать. Кроме того, новая мутация чаще других поражает детей.

Врач отметила в интервью Ura.ru, что омикрон-штамм оказался в разы заразнее, чем дельта. И напомнила, что прививка от COVID-19 позволяет предотвратить тяжелое течение заболевания, а также летальный исход.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ситуация с коронавирусом будет оставаться тяжелой на протяжении следующих трех месяцев.

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