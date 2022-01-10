В ВОЗ предупредили еще о трех месяцах пандемии COVID

По словам экспертов, мир ждет еще несколько волн COVID-19. Фото: комитет по здравоохранению

По словам экспертов, мир ждет еще несколько волн COVID-19. Фото: комитет по здравоохранению

Ситуация с коронавирусом будет оставаться тяжелой на протяжении следующих трех месяцев. Об этом предупредил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро.

По его словам, конец пандемии не за горами, однако пока рано говорить о том, что глобальное здравоохранение вплотную приблизилось к его концу.

Ученый отметил в интервью британскому телеканалу Sky News, до полного завершения пандемии мир ждет еще несколько волн COVID-19.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обнаруженный на Кипре новый штамм коронавируса «Дельтакрон» не представляет серьезной угрозы, хоть и болезнь при нем переносится тяжелее.