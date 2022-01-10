Ученый объяснил, почему новый штамм «Дельтакрон» не представляет сильной угрозы

Обнаруженный на Кипре новый штамм коронавируса «Дельтакрон» не представляет серьезной угрозы, хоть и болезнь при нем переносится тяжелее.

Об этом в беседе с «Известиями» рассказал старший научный сотрудник кафедры иммунохимии УрФУ Михаил Болков. Как отмечает ученый, к настоящему моменту выявлено всего 25 случаев заражения штаммом «Дельтакрон».

Профессор университета на Кипре, обнаруживший новый ковид-штамм, не считает его выявление ошибкой, поскольку этот вариант существенно отличается от других, рассказывает Болков. Пациентов с «Дельтакроном» чаще госпитализировали, и болезнь у них проходила тяжелее.

Ученый объяснил, что тяжесть заболевания при «Дельтакроне» связана с тем, что он объединяет штаммы «Дельта» и «Омикрон».

«Они переносили болезнь тяжелее, потому что «Дельтакрон» — это штамм «Дельта», в который встроен «Омикрон». И они выявлены у пациентов с коинфекцией. То есть у них было выявлено заражение сразу «Дельтой» и «Омикроном», — заявил специалист.

По мнению Болкова, появление гибридного штамма было вполне ожидаемо, поскольку именно таким образом появляются новые комбинации вирусов гриппа. При этом у всех вирусов по-разному устроен и сегментирован РНК. Например, геном гриппа сильно сегментирован.

«Насколько было известно, у коронавируса устроено по-другому. Суть в том, что при сборке внутри одной клетки одновременно двух штаммов произошла комбинация и получился новый, третий, штамм. Наверняка такое происходит постоянно», — пояснил Болков.

Жизнеспособных вариантов при этом процессе появляется мало, но «Дельтакрон» оказался исключением. Однако, как утверждает обнаруживший его кипрский профессор, новый штамм вскоре будет подавлен «Омикроном», поскольку тот заразнее.

«В отличие от хайповых новостей в реальности он не представляет какой-то взрывной угрозы», — подчеркнул ученый.

Болков добавил, что новый штамм ковида не такой заразный, как его предшественник «Омикрон», и не обладает повышенной смертностью. Так или иначе, клинических данных по «Дельтакрону» пока нет, поэтому говорить что-то с полной уверенностью нельзя.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые на Кипре обнаружили гибрид штаммов «омикрон» и «дельта».