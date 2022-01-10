В Pfizer раскрыли сроки появления вакцины от штамма «омикрон»

В Pfizer раскрыли сроки появления вакцины от штамма «омикрон»
Предполагается, что новая вакцина будет обладать намного более значительной защитой от вируса. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Эффективная против «омикрона» вакцина будет готова уже к марту. Об этом сообщил глава Pfizer Альберт Бурла.

По его словам, в настоящее время компания работает над усовершенствованной версией препарата, который будет эффективен, в том числе против нового штамма коронавируса.

Глава Pfizer отметил в эфире телеканала CNBC, что новая вакцина будет обладать намного более значительной защитой в особенности от заражения, потому что защита от госпитализаций и сложного течения заболевания существует и с нынешними препаратами.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что штамм «омикрон» могут нейтрализовать три дозы Pfizer. К такому выводу пришли ученые.

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