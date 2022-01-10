Боль в пояснице может быть признаком заражения омикрон-штаммом COVID

Боль в спине может свидетельствовать о нарушениях в работе костно-мышечной системы. Фото: pixabay.com

Боль в спине может свидетельствовать о нарушениях в работе костно-мышечной системы. Фото: pixabay.com

При заражении новым штаммом COVID-19 стала проявляться боль в пояснице. Об этом рассказала врач Анжелика Кутзи.

По ее словам, на такой недуг пожаловались многие пациенты в ЮАР, что может свидетельствовать о нарушениях в работе костно-мышечной системы.

Как сообщает «МедикФорум», инфицированные пациенты также отмечают, что ложатся спать, а ночью у них поднимается температура, по телу распространяется боль, чаще в груди или спине.

Отмечается, что новый штамм коронавируса проявляется нетипичными для COVID-19 симптомами.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эффективная против «омикрона» вакцина будет готова уже к марту. В настоящее время компания Pfizer работает над усовершенствованной версией препарата, который будет эффективен, в том числе против нового штамма коронавируса.