Вирусолог назвал сроки прихода пятой волны коронавируса в Россию

В России стоит ждать так называемую пятую волну коронавируса уже в конце января или в начале февраля. Такой прогноз озвучил вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Причем в некоторых странах, например в США и Великобритании, она уже началась. Поэтому скоро вспышку инфекции стоит ждать и в России. По словам ученого, на этот раз показатели заболеваемости могут превысить уже зафиксированные ранее максимумы. Об этом также говорят цифры, которые публикуют другие страны, где уже идёт вспышка заболеваемости.

Альтштейн отметил в разговоре с «Лентой.ру», что для более эффективно борьбы с COVID-19 необходимо как можно скорее модернизировать уже существующие вакцины. И добавил, что омикрон-штамм уже есть в России, поэтому к борьбе с вирусом нужно подходить во всеоружии.

При этом вирусолог подчеркнул, что не стоит считать катастрофой новый штамм коронавируса, но медицинской сфере следует особенно подготовиться, так как ожидается серьезная нагрузкеа Это связано с тем, что теперь назревает вопрос создания вакцин, способных сдержать «Омикрон». Проблема в том, что вакцины, которые были эффективны против «Альфы» и в значительной форме эффективны против «Дельты», судя по всему, не сдерживают «Омикрон». Но они продолжают сдерживать тяжелый ход болезни, а также уменьшают количество летальных исходов.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ситуация с коронавирусом будет оставаться тяжелой на протяжении следующих трех месяцев. Конец пандемии не за горами, однако пока рано говорить о том, что глобальное здравоохранение вплотную приблизилось к его концу.