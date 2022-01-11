Пулково работает без отмен и задержек во вторник

Пулково работает без отмен и задержек во вторник
Пулково работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Сегодня в аэропорту Пулково все самолеты отправятся в свои рейсы по расписанию. На данный момент вылеты из Северной столицы планируются без отмен и задержек.

Об этом стало известно во вторник, 10 января. Согласно данным с онлайн-табло воздушной гавани, на радость пассажирам какие-либо изменения не коснулись работы петербургского аэровокзала.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

В ближайшее время вылет планируют самолет авиакомпании «Аэрофлот», следующий до Москвы. и воздушное судно Smartavia, пассажиры отправятся в Хургаду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что транспортная прокуратура разбирается в причинах задержки рейса в Шарм-эль-Шейх, который должен был вылететь из Пулково сегодня в 7:55. Однако из-за технической неисправности самолет покинет Петербург не раньше 22:20.

аэропорт пулково новости СПб онлайн-табло


 

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