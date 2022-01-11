В Ленобласти ударят морозы до минус 28 градусов

В Ленобласти ударят морозы до минус 28 градусов
В Ленобласти ожидаются морозы. Фото: unsplash

Во вторник, 11 января, в Ленинградской области ожидается похолодание. Об этом предупредили в ГУ МЧС по региону.

Ночью и утром в регионе ожидается туман. Ветер будет дуть со скоростью до 2-5 метров в секунду.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в ночное время суток составит -17…-22 градуса, местами столбики термометров опустятся до -25…-28 градусов. Днем температура воздуха ожидается на уровне -15…-20 градусов.

На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в пятницу ударят 20-градусные морозы.

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