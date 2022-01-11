Россиянам рассказали об опасности употребления красной рыбы

Нутрициолог Алена Степанова рассказала, что красная рыба за счет полезных жиров улучшает обмен веществ, укрепляет стенки сосудов, нормализует артериальное давление, вследствие чего снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако этот продукт не всегда может быть полезен.

По словам эксперта, красную рыбу включать в рацион следует постепенно, если у человека есть пищевая непереносимость, проблемы с печенью и желчным пузырем.

При выборе красной рыбы важно учитывать ее цвет.

«Если продукт бледного окраса, то это может указывать на ее несвежесть. Если очень яркая, то, возможно, корм для нее содержал красители», — приводит ее слова РИА «Новости».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в покупном курином мясе находятся опасные микробы. Эксперты изучили как образцы курицы, которые имеют сертификат качества. Оказалось, что примерно в 50% этих образцов есть бактерии, которые устойчивы к антибиотикам.