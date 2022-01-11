В Пулково 11 января задержали пять авиарейсов

Во вторник в петербургском аэропорту Пулково задержали пять авиарейсов. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Пунта-Кана, Нальчика, Нижнего Новгорода, Калининграда и Якутска.

11 января, первым задержали рейс до Пунта-Кана. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 05:30, однако время вылета сдвинули на 11:00. Далее с опозданием вылетит рейс до Нальчика. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 07:55, но это произойдет не раньше 12:00.

Как сообщили на сайте аэровокзала, также задерживают еще один рейс до Нижнего Новгорода. Самолет должен был улететь в 10:30, но по факту ждать придется до 11:50.

Также опаздывает рейс до Сочи, его должны были отправить в 09:10, но по факту самолет взлетит 10:10.

Задерживают еще один рейс до Калининграда. Судно должно было подняться в 12:40, однако полетит лишь в 13:05.

Позже назначенного отправится рейс до Якутска, его должны были отправить в 17:00, но задерживают до 19:00.

Причины задержек не указываются. Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

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