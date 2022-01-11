Шоумена Гарика Харламова госпитализировали с температурой под 40 градусов

Шоумена Гарика Харламова госпитализировали с температурой под 40 градусов
Гарик Харламов. Фото: instagram.com/garikkharlamov

Резидент Comedy Club Гарик Харламов лежит под капельницей. Температура его тела составляет 39,6 градусов.

О случившемся знаменитость самостоятельной рассказал у себя на страничке в социальной сети Instagram.

Харламов объяснил подписчикам, что никогда с ним подобного не случалось. Также Гарик пошутил, что находится в бреду, потому как пишет о своем состоянии в Интернете. К тексту Гарик Харламов прикрепил фотографию руки со вставленной в вену капельницей.

Добавим, что о плохом самочувствии комик рассказывал пользователям еще днем. Однако тогда температура не повышалась выше 38 градусов.

В комментариях к посту из больницы комику начали желать скорейшего выздоровления многие его коллеги из мира шоу-бизнеса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российского актера Леонида Куравлева госпитализировали с подозрением на коронавирус.

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