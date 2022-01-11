Петербургские рестораторы запустили сайт с заведениями без QR-кодов

Петербургский ресторатор Александр Коновалов объявил о запуске сайта, на котором опубликован список заведений, куда посетителей пускают без QR-кодов.

На данный момент этот список пополнили более 100 заведений и магазинов.

По словам Коновалова, на утро 11 января там было 84 предприятия, еще 20 заявок на модерации. В основном это заведения общепита, кальянные, арт-пространства, студия йоги и магазины.

«Спасибо всем за тысячи комментариев поддержки, спасибо за посещения заведений этих героев, спасибо за репосты. Чем больше людей успеет узнать об этом и чем больше заведений присоединится — тем скорее мы победим», — написал он у себя в соцсетях.

Напомним, Александр Коновалов объявил бойкот введённым в городе QR-кодам. Предприниматель заявил, что его в его заведениях не будут проверять «куриные коды».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге заведения общепита массово недовольны новой системой QR-кодов, которая может вызвать банкротство многих точек.