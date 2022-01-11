Петербургские рестораторы запустили сайт с заведениями без QR-кодов

Петербургские рестораторы запустили сайт с заведениями без QR-кодов
В Петербурге со 2 января начали действовать новые правила. Фото: Pixabay

Петербургский ресторатор Александр Коновалов объявил о запуске сайта, на котором опубликован список заведений, куда посетителей пускают без QR-кодов.

На данный момент этот список пополнили более 100 заведений и магазинов.

По словам Коновалова, на утро 11 января там было 84 предприятия, еще 20 заявок на модерации. В основном это заведения общепита, кальянные, арт-пространства, студия йоги и магазины.

«Спасибо всем за тысячи комментариев поддержки, спасибо за посещения заведений этих героев, спасибо за репосты. Чем больше людей успеет узнать об этом и чем больше заведений присоединится — тем скорее мы победим», — написал он у себя в соцсетях.

Напомним, Александр Коновалов объявил бойкот введённым в городе QR-кодам. Предприниматель заявил, что его в его заведениях не будут проверять «куриные коды».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге заведения общепита массово недовольны новой системой QR-кодов, которая может вызвать банкротство многих точек.

QR-бойкот QR-код александр коновалов заведения общепита


 

Новости партнеров
Токаев назвал происходящее в Казахстане актом агрессии извне
Токаев назвал происходящее в Казахстане актом агрессии извне
Куркума способна убивать раковые клетки
Куркума способна убивать раковые клетки
Добровольная страховка жилья Петроэлектосбытом стала принудительной по техническим причинам
Добровольная страховка жилья Петроэлектосбытом стала принудительной по техническим причинам
Беспорядки не затихают: миротворцы ОДКБ, погибшие и пострадавшие в Казахстане
Беспорядки не затихают: миротворцы ОДКБ, погибшие и пострадавшие в Казахстане
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургские рестораторы запустили сайт с заведениями без QR-кодов
Шоумена Гарика Харламова госпитализировали с температурой под 40 градусов
Более 100 заведений объявили бойкот QR-кодов в Петербурге
В Пулково 11 января задержали пять авиарейсов
Водитель «Мерседеса» попытался дать инспектору 2 тыс. рублей ...
В центре Гамалеи заявили, что омикрон-штамм накроет Россию
Житель Колпино остался без автомобиля из-за долга по алиментам
Экономист рассказал, что скоро доллар взлетит до небес