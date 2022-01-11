В Петербурге зафиксировано 1512 новых случаев коронавируса

В Петербурге зафиксировано 1512 новых случаев коронавируса
Из-за коронавируса в Петербурге приходится вводить новые ограничения. Фото: pexels.com
Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлено 1 512 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно во вторник, 11 января.

В России за сутки зафиксировано 17 525 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 13 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 783 летальных исходов. При этом 25 216 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает вторую строчку по суточному приросту в России. На первом – Москва, на третьем — Московская область.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

ковид коронавирус статистика


 

Новости партнеров
Токаев назвал происходящее в Казахстане актом агрессии извне
Токаев назвал происходящее в Казахстане актом агрессии извне
Этим утром в Москву вылетел самолёт из Алма-Аты
Этим утром в Москву вылетел самолёт из Алма-Аты
Жителей Ленобласти предупредили о сложной обстановке на дорогах из-за гололедицы и снега
Жителей Ленобласти предупредили о сложной обстановке на дорогах из-за гололедицы и снега
Президент Казахстана Токаев заявил, что под Алма-Атой ведется бой с участием ВДВ
Президент Казахстана Токаев заявил, что под Алма-Атой ведется бой с участием ВДВ
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге зафиксировано 1512 новых случаев коронавируса
Петербургские рестораторы запустили сайт с заведениями без QR-кодов
Шоумена Гарика Харламова госпитализировали с температурой под 40 градусов
Более 100 заведений объявили бойкот QR-кодов в Петербурге
В Пулково 11 января задержали пять авиарейсов
Водитель «Мерседеса» попытался дать инспектору 2 тыс. рублей ...
В центре Гамалеи заявили, что омикрон-штамм накроет Россию
Житель Колпино остался без автомобиля из-за долга по алиментам