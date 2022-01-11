В Петербурге зафиксировано 1512 новых случаев коронавируса

В России за сутки зафиксировано 17 525 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 13 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 783 летальных исходов. При этом 25 216 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает вторую строчку по суточному приросту в России. На первом – Москва, на третьем — Московская область.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.