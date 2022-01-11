Суд зарегистрировал уголовное дело в отношении петербургской модели Судаковой, обвиняемой в убийстве мужа

Суд зарегистрировал уголовное дело в отношении петербургской модели Судаковой, обвиняемой в убийстве мужа
Лилия Судакова. Фото: скриншот Instagram @offlogynews

Во вторник, 11 января, Дзержинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении модели Лилии Судаковой, которую обвиняют по статье «Убийство».

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что убийство произошло в ночь на 29 ноября 2020 года в квартире на Гагаринской улице в доме №16. Лилия поссорилась со своим супругом Сергеем Поповым и в ходе ссоры ударила его ножом в сердце. 28-летний мужчина скончался в больнице. Модель сразу же задержали по подозрению в убийстве, но она настаивает, что лишь защищалась от агрессии мужа — тот неоднократно поднимал на нее руку.

Обвинение считает, что женщина имела умысел на убийство супруга. Суду заявлено ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская модель Лилия Судакова, обвиняемая в убийстве мужа, отправилась домой.

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