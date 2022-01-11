В России COVID-19 за сутки подхватили более 17 тыс. человек

За последние сутки в Российской Федерации коронавирус подтвердился еще у 17 525 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией во вторник, 11 января.

За минувшие 24 часа от коронавируса и его последствий умерло 783 гражданина России. В Москве жертвами вируса стали 68 человек, в Петербурге — 66, а в Московской области — 38.

В общей сложности в стране за все время пандемии скончались 317 687 россиянина.

Всего в России зафиксировано 10 млн 684 тыс. 204 случая коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России стоит ждать так называемую пятую волну коронавируса уже в конце января или в начале февраля. Такой прогноз озвучил вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.