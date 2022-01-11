В среду Петербург поглотит туман и двадцатиградусный мороз

В среду Петербург поглотит туман и двадцатиградусный мороз
В среду Петербург поглотит туман и двадцатиградусный мороз. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Северной столице ожидается ухудшение погодных условий, в связи с чем горожанам нужно быть предельно осторожными на дорогах. В среду ожидается туман и понижение температуры до -20 градусов в окрестностях.

Сильный мороз, правда, синоптики обещают только в ночное время. Днем, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха опустится только до -6…-8 градусов. Ночью наиболее вероятно ждать морозы от -15 до -17 градусов.

А вот на счет появления тумана предупреждает Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу. Отмечается, что местами видимость может ухудшиться до 500 метров и меньше.

Также на дорогах Петербурга 12 января будет активно встречаться гололедица. Существенных осадков не предвидится, но горожан встретит заметная изморозь. Ночью придет юго-западный и южный слабый ветер, а днем его сменит уже умеренный. Атмосферное давление при этом будет понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на этой неделе уже ударили сильные морозы. в Ленинградской области температура достигала до -28 градусов.

ГУ МЧС России по Петербургу ленобласть новости СПб погода ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

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