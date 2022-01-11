«Дешевле не будет»: эксперт рассказал о российских ценах на продукты в 2022 году

Дешевизны продуктов в России, скорее всего не ожидается, но рост цен будет не таким стремительным, считает эксперт.

Директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков считает, что предпосылок для того, чтобы цены снизились, в стране нет. Однако продовольствие не будет расти также стремительно в цене, как в 2021 году. Об этом эксперт рассказал в интервью радио Sputnik.

Стало известно, что цены на продукты повсеместно в совокупности выросли на 28, 1 процента. Подорожание стало самым значительным за последние годы, также важно, что кроме этого выросла стоимость всех основных групп сельскохозяйственной продукции. Самыми выросшими в цене продуктами стали растительные масла и сахар. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Гендиректор Федяков уверен, что пик инфляции, вероятнее всего, пройден. Он заметил, что в конце 2021 года был получен ускоренный рост цен на продукцию, что стало максимальным повышением стоимости, по крайне мере за ближайшее будущее время.

Федяков отметил, что на более менее нормализацию темпа роста цен повлияют сразу два фактора. Первый из них, — это то, что производители и поставщики адаптируются к текущей экономической ситуации. Они находят новые решения проблем, которые в отличие от 2021 года уже ожидаемы и более предсказуемы. В настоящий момент эти проблемы решены. Например, изменились каналы закупки сырья, производственные цепочки в случае, когда это было нужно. Такие решения уже сами по себе повлияли на сдерживание роста цен.

Вторым фактором, сдерживающим рост цен, является достаточно высокая база, считает эксперт.

«С другой стороны, чисто математически уже достаточно высокая база, именно за счет высокого роста цен в 2021 году мы будем уже считать цены относительно этого года», — заявил Федяков.

Он отметил, что маловероятно в 2022 году увидеть рост цен выше, чем в 2021 году. Скорее всего, диапазон роста цен останется либо близко к уровню 4-5 процентов, но не будет выше того уровня, который был в 2021 году, заключил специалист.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из-за роста цен на продукты в России могут ввести продуктовые карточки для малообеспеченных граждан.