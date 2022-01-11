ПФР перенял ряд полномочий, которые раньше лежали на органах социальной защиты

С начала 2022 года на Пенсионный фонд России ложится некоторая часть полномочий, которые раньше принадлежали органам социальной защиты. Таким образом, ряд выплат, компенсаций и пособий гражданам теперь будут предоставляться ПФР.

Новые функции и бюджетные полномочия будут осуществляться фондом в соответствии с принятыми поправками в законодательство России. Об этом сообщает сам ПФР.

Меры социальной поддержки, которые раньше были на органах социальной защиты, осуществляются на основании 28 тысяч выплатных дел. Так, выплаты, пособия и компенсации от ПФР будут получать неработающие граждане, имеющие детей, лица, которые подверглись воздействию радиации, реабилитированные лица, инвалиды, имеющие транспортные средства по медицинским показаниям, а также военнослужащие и члены их семей, чье пенсионное обеспечение осуществляет ПФР.

С января 2022 года через пенсионный фонд будут назначаться такие пособия, как ежемесячные выплаты неработающим по уходу за ребенком до 1,5 лет, пособие по беременности и родам женщинам, которые были уволены из-за ликвидации организации.

Также денежные пособия получат граждане при рождении ребенка, при передаче ребенка на воспитание в семью. Кроме того, от ПФР положено единовременное пособие беременной жене военнослужащего, который проходит военную службу по призыву. Еще одной выплатой станет ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, который также проходит военную службу, как и в первом случае. Это далеко не все выплаты, но часть из них.

Россиянам, которые уже получают такие меры поддержки, выплаты будут производиться Пенсионным фондом РФ автоматически на реквизиты, которые уже были поданы. В этом случае для оформления пособий обращаться никуда не нужно. Однако в случае, когда гражданин не пользовался положенными выплатами ранее, с начала 2022 года необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР для дальнейшей подготовки всего необходимого.

В связи с нововведениям в субъектах РФ проведены все необходимые приготовления для удобства граждан, а также было произведена передача ПФР региональными органами соцзащиты сведений о лицах, которые являются получателями передаваемых мер социальной поддержки.

Отмечается, что новые дополнительные функции и бюджетные полномочия ПФР позволят оптимизировать процессы осуществления социальных выплат.

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