«Биржа навыков» расставит по местам уровень знаний и соответствующую им зарплату

"Биржа навыков" расставит по местам уровень знаний и соответствующую им зарплату. Фото: pixabay.com

"Биржа навыков" расставит по местам уровень знаний и соответствующую им зарплату. Фото: pixabay.com

У россиян появится возможность отследить, как меняется их средняя заработная плата на рынке труда в зависимости от уровня полученных знаний и умений.

На портале «Работа в России» ожидается новый сервис «Биржа навыков», с помощью которого и будет произведена оценка возможностей и оплаты. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минтруд. Создать систему такой оценки квалификации поможет мониторинг трудоустройства выпускников.

Отмечается, что некоторые категории жителей России смогут получить новые навыки бесплатно. Обучение пройдет в рамках программы «Содействие занятости» за счет федерального бюджета.

В категории граждан, которые смогут получить бесплатные навыки, входят жители до 35 лет, которые после завершения учебы или военной службы более 4 месяцев не смогли трудоустроиться. Также бонусы в виде бесплатного приобретения мастерства положены молодым людям без профессионального или высшего образования или находящиеся под риском увольнения.

Еще одной группой, рассчитывающей на получение бюджетного обучения станут студенты последних курсов высших и средних профессиональных учебный заведений, если для них отсутствует подходящая работа по полученной специальности, а также женщины в декрете с детьми младше семи лет и граждане старше 50 лет.

Подать заявление на переобучение можно на портале «Работа в России».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на строительство новых школ в Петербурге на 2022 год выделят 1,2 млрд рублей, а на 2023 год — 895,2 млн рублей.