В Казахстане усилили контроль незаконного вывода денег из республики

Национальный банк, Агентство по финансовому мониторингу и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка приняли совместный приказ, направленный на усиление контроля за незаконным выводом денег из Казахстана. Об этом рассказал глава Нацбанка республики Ерболат Досаев, сообщает РИА «Новости».

По его словам, принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций. Кроме того, был утвержден перечень трансграничных операций, которые подлежат усиленному финансовому мониторингу. Если будут обнаружены нарушения требований, топодобные операции будут оперативно блокироваться.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители республики выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. В Алма-Ате произошли столкновения граждан с силовиками, для разгона протестующих применили газ и светошумовые гранаты. По всей республике был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В среду, 5 января, во всех регионах Казахстана объявили режим ЧП. Власти ввели ряд ограничений: комендантский час, запрет массовых действий, а также ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств. На фоне массово протестующих граждан президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности, после чего заявил о готовности к жестким действиям. Совет коллективной безопасности ОДКБ направил в Казахстан коллективные миротворческие силы

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Казахстана ввели двухнедельный режим ЧП из-за протестов.