Токсиколог спрогнозировал «падение» омикрон-штамма

Врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов рассказал, что омикрон-штамм станет доминирующим в мире, а после чего, до конца 2022 года, переживет «падение».

Он отметил, что быстрое распространение в мире варианта коронавируса «дельта» к концу прошлого года завершилось его «падением». По словам врача, то же самое произойдет в наступившем 2022 году со штаммом «омикрон».

«Я думаю, что, наверное, в 2022 году будет восхождение и падение «омикрона»»,- сказал он в интервью радио Sputnik.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

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