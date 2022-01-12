У Ренаты Литвиновой юбилей: актрисе исполнилось 55 лет

Ренате Литвиновой 12 января исполнилось 55 лет. Актриса театра и кино, режиссер, продюсер и сценарист в этом году отмечает юбилей.

Знаменитость родилась в Москве в семье медиков. Несмотря на серьезную профессию, матери актрисы очень нравился кинематограф. Женщина зачастую брала дочь с собой на сеансы. Возможно, именно тогда в будущей звезде и проснулась любовь к кинокартинам.

В десятом классе Рената Литвинова уже выбрала для себя профессию. Девушка поступила на сценарный факультет ВГИКа с первого раза. Работы будущей артистки очень нравились преподавателям.

Сегодня артистка признается, что может глядеть фильмы с утра до вечера.

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