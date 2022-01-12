Ленинградская область попала в десятку лучших регионов России по качеству управления

Ленинградская область попала в десятку лучших регионов России по качеству управления
Авторы исследования высоко оценили политико-управленческие, социальные и финансово-экономические показатели в Ленобласти. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Политологи назвали лучшие российские регионы по качеству управления в 2021 году. Ленинградскую область включили в первую десятку рейтинга.

Об этом сообщает телекомпания «ЛенТВ24». Исследование «IX рейтинг эффективности управления в субъектах РФ в 2021 году» провело Агентство политических и экономических коммуникаций, результаты опубликовал РБК.

Ленобласть оказалась на седьмом месте и набрала 0,704 балла. Регион уступил Тюменской области, Москве, Ямало-Ненецкому автономному округу, Тульской и Белгородской областям и Чечне. В топ-10 также вошли Челябинская, Калужская и Ростовская области.

Авторы исследования высоко оценили политико-управленческие, социальные и финансово-экономические показатели в Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург стал вторым среди городов России по качеству жизни.

качество управления ленобласть рейтинг


 

Новости партнеров
Британские ученые обнаружили специю, которая способна защитить от рака
Британские ученые обнаружили специю, которая способна защитить от рака
Кадыров призвал казахстанцев вести протесты мирно и не разрушать республику
Кадыров призвал казахстанцев вести протесты мирно и не разрушать республику
В Петербурге появятся новые названия
В Петербурге появятся новые названия "старых" остановок
Жителей Ленобласти предупредили о сложной обстановке на дорогах из-за гололедицы и снега
Жителей Ленобласти предупредили о сложной обстановке на дорогах из-за гололедицы и снега
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин дал две недели министрам, чтобы подготовиться к новому удару COVID
Ленинградская область попала в десятку лучших регионов России по качеству ...
Дмитрий Песков прокомментировал принятие в самой жесткой форме законов о ...
Собчак раскритиковала чиновников Петербурга за запрет на очистку ...
В ЦИК предложили ЗакСу назначить Артюхову членом петербургской ...
Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции
У Ренаты Литвиновой юбилей: актрисе исполнилось 55 лет
Пострадавшую при пожаре певицу Марину Хлебникову выписали из больницы