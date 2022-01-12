Ленинградская область попала в десятку лучших регионов России по качеству управления

Политологи назвали лучшие российские регионы по качеству управления в 2021 году. Ленинградскую область включили в первую десятку рейтинга.
Об этом сообщает телекомпания «ЛенТВ24». Исследование «IX рейтинг эффективности управления в субъектах РФ в 2021 году» провело Агентство политических и экономических коммуникаций, результаты опубликовал РБК.
Ленобласть оказалась на седьмом месте и набрала 0,704 балла. Регион уступил Тюменской области, Москве, Ямало-Ненецкому автономному округу, Тульской и Белгородской областям и Чечне. В топ-10 также вошли Челябинская, Калужская и Ростовская области.
Авторы исследования высоко оценили политико-управленческие, социальные и финансово-экономические показатели в Ленобласти.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург стал вторым среди городов России по качеству жизни.