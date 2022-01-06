Петербург стал вторым среди городов России по качеству жизни

Петербург занял второе место в рейтинге по качеству жизни. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Петербург занял второе место в рейтинге по качеству жизни. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Петербург оказался на втором месте в рейтинге городов России с самым высоким качеством жизни. Город на Неве уступил только Москве.

Такие данные приводятся в исследовании качества жизни в крупных российских городах Финансового университета при правительстве РФ.

Лидером по качеству жизни среди российских городов с населением более 250 тысяч человек стала Москва. За Петербургом в рейтинге идет Грозный. В пятерку также вошли Магнитогорск и Владимир. Далее в списке расположились Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород, Нижний Новгород, Новороссийск, Севастополь, Стерлитамак, Краснодар и Махачкала.

Составляя рейтинг, специалисты учитывали уровень дохода населения, склонность местных жителей к миграции, работу коммунальных служб и городского транспорта, состояние дорог, качество образования и медицины, условия для развития бизнеса, качество экологии и другие факторы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский бар El Copitas занял 8 место в рейтинге лучших баров мира.