Спасатели предупредили петербуржев о ветре 20 м/с в четверг

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий, горожан ждут сильнейшие ветра.

О том, что в городе на Неве прогнозируется неблагоприятная погода сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу в среду, 12 января, ссылаясь на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС». В Северной столице 13 января будет липкий снег, скользкие дороги и пронизывающий ветер.

13 января в Санкт-Петербурге ожидается мокрый снег, гололед, порывы ветра до 20 м/с.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в четверг в Петербурге потеплеет до плюс 4 градусов. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой снег, утром переходящий в мокрый снег с дождем, местами будет гололед. Днем выпадут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.