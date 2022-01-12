В Пулково 12 января задержали шесть авиарейсов

В среду в петербургском аэропорту Пулково задержали шесть авиарейсов. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Калининграда, Калуги, Курска, Стамбула и Москвы.

12 января, первым задержали рейс до Калининграда. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 12:40, однако время вылета сдвинули на 16:25. Далее с опозданием вылетит рейс до Калуги. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 14:20, но это произойдет не раньше 14:50.

Как сообщили на сайте аэровокзала, также задерживают еще один рейс до Курска. Самолет должен был улететь в 15:00, но по факту ждать придется до 16:05.

Также опаздывает рейс до Стамбула, его должны были отправить в 15:30, но по факту самолет взлетит 16:25.

Задерживают два рейса до Москвы. Судна должны были подняться в 16:00 и в 20:00, однако полетят лишь в 17:15 и 22:40.

Причины задержек не указываются. Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

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