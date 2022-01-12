В Пулково 12 января задержали шесть авиарейсов

В Пулково 12 января задержали шесть авиарейсов
В аэропорту Пулково задержали с вылетом 6 рейсов. Фото: Baltphoto

В среду в петербургском аэропорту Пулково задержали шесть авиарейсов. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Калининграда, Калуги, Курска, Стамбула и Москвы.

12 января, первым задержали рейс до Калининграда. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 12:40, однако время вылета сдвинули на 16:25. Далее с опозданием вылетит рейс до Калуги. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 14:20, но это произойдет не раньше 14:50.

Как сообщили на сайте аэровокзала, также задерживают еще один рейс до Курска. Самолет должен был улететь в 15:00, но по факту ждать придется до 16:05.

Также опаздывает рейс до Стамбула, его должны были отправить в 15:30, но по факту самолет взлетит 16:25.

Задерживают два рейса до Москвы. Судна должны были подняться в 16:00 и в 20:00, однако полетят лишь в 17:15 и 22:40.

Причины задержек не указываются. Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный и авиакомпания «Россия» договорились о совместном развитии туризма в Петербурге.

задержка рейсов новости СПб пулково


 

Новости партнеров
Британские ученые обнаружили специю, которая способна защитить от рака
Британские ученые обнаружили специю, которая способна защитить от рака
Куркума способна убивать раковые клетки
Куркума способна убивать раковые клетки
Добровольная страховка жилья Петроэлектосбытом стала принудительной по техническим причинам
Добровольная страховка жилья Петроэлектосбытом стала принудительной по техническим причинам
Признание Воробьева: «Жизни, которая была до инсульта, больше нет и не будет»
Признание Воробьева: «Жизни, которая была до инсульта, больше нет и не будет»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково 12 января задержали шесть авиарейсов
Семья без QR-кодов устроила драку с охранниками в ТЦ «Охта-Молл»
Спасатели предупредили петербуржев о ветре 20 м/с в четверг
Путин дал две недели министрам, чтобы подготовиться к новому удару COVID
Ленинградская область попала в десятку лучших регионов России по качеству ...
Дмитрий Песков прокомментировал принятие в самой жесткой форме законов о ...
Собчак раскритиковала чиновников Петербурга за запрет на очистку ...
В ЦИК предложили ЗакСу назначить Артюхову членом петербургской ...