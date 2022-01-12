Путин предупредил о новых вспышках COVID-19 из-за новогодних праздников

Путин предупредил о новых вспышках COVID-19 из-за новогодних праздников
Путин заявил, что эпидемиологическая обстановка в стране сейчас очень сложная. Фото: сайт Президента России

Новогодние праздники повлияют на уровень заболеваемости коронавирусом в России, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства считает, что из-за интенсивного общения граждан во время праздников в России возникнут новые вспышки заболеваемости COVID-19. Он также заявил, что эпидемиологическая обстановка в стране сейчас очень сложная.

Российский лидер подчеркнул необходимость наращивать объемы тестирования населения на коронавирус и продолжать прививочную кампанию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин дал две недели министрам, чтобы подготовиться к новому удару COVID. Президент поручил главе правительства Михаилу Мишустину «в самое ближайшее время проработать это с регионами».

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